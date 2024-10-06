​«Эспаньол» выиграл свой 1000-й матч в Ла Лиге

В испанском чемпионате состоялись матчи девятого тура, «Эспаньол» сумел обыграть в домашних условиях «Мальорку» со счётом 2:1. Как оказалось, эта победа стала не простой, а юбилейной, позволив второму клубу из Барселоны войти в очень немногочисленное сообщество команд, побеждавших в чемпионате Испании 1000 или более раз.

«Эспаньол» стал седьмым клубом после «Реала» (1825 побед), «Барселоны» (1766), мадридского «Атлетико» (1402), «Атлетика» из Бильбао (1307), «Валенсии» (1284) и «Сельты» (1110). В следующем туре «Эспаньол» сыграет как раз против одного из представителей этого клуба - «Атлетика».