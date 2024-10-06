Беллингем – о травме Карвахаля: «Он очень важен для нас»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал травму Даниэля Карвахаля.

Испанец серьёзно повредил колено в субботнем матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0). Если опасения подтвердятся, 32-летний правый защитник рискует пропустить остаток сезона.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло с Карвахалем, ждём результатов обследования. Он очень важен для нас. Мы должны его поддержать», – передаёт Madrid Xtra слова Беллингема.

Информация о травме Даниэля Карвахаля должна появиться в воскресенье.

Следующий матч «Реала» состоится 19 октября. Команде Карло Анчелотти предстоит сыграть на выезде против «Сельты».