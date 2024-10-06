Флик высказался о ротации состава перед матчем «Барселоны» с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о выборе состава на ближайший матч против «Алавеса».

Встреча девятого тура Ла Лиги стартует в 17:15 по московскому времени.

«Ротация? Мы уже проводили ротацию в матче против «Осасуны». В этот раз у нас было четыре выходных после предыдущей игры. Думаю, теперь всё будет не так, как в случае с «Осасуной», – цитирует Barca Universal Флика.

Напомним, в поединке прошлого тура, который состоялся 28 сентября, «Барселона» потерпела поражение от «Осасуны» со счётом 2:4. На данный момент это единственная осечка «сине-гранатовых» в чемпионате.