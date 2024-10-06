Пино зашёл в раздевалку «Реала» после матча, чтобы увидеться с Карвахалем

Вингер «Вильярреала» Йереми Пино отправился в раздевалку мадридского «Реала» после эпизода с травмой Даниэля Карвахаля.

21-летний футболист крайне сожалеет о нанесённом правому защитнику повреждении. Инцидент случился в концовке матча, завершившегося победой «сливочных» со счётом 2:0. Как информирует журналист Аранча Родригес, после финального свистка Пино посетил раздевалку «Реала», чтобы увидеть Карвахаля. Молодой игрок «жёлтой субмарины» был очень эмоционален.

О степени серьёзности травмы Даниэля Карвахаля, как ожидается, сообщат в воскресенье. В «Реале» настроены пессимистично и почти не верят в то, что проблема окажется незначительной.