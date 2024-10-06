В «Реале» готовятся к плохим новостям по травме Карвахаля

В мадридском «Реале» понимают, что травма Даниэля Карвахаля почти точно окажется серьёзной.

Правый защитник получил болезненный удар в столкновении с Йереми Пино в концовке поединка против «Вильярреала». Как стало понятно по реакции 32-летнего футболиста на произошедшее, всё довольно плохо. Карвахаль покинул поле на носилках, а сразу после матча его доставили в больницу на машине скорой помощи.

По сведениям Relevo, в «Реале» не ждут позитивных новостей по травме игрока. В клубе понимают, что проблема серьёзна – вопрос лишь в том, насколько серьёзна.

Отмечается также, что по завершении поединка, несмотря на победу (2:0), в раздевалке «сливочных» царила крайне подавленная атмосфера из-за случившегося с Карвахалем.