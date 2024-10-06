Директор «Реала» Бутрагеньо – о Карвахале: «Мы очень обеспокоены»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о травме Даниэля Карвахаля.

32-летний испанец упал на газон в конце матча с «Вильярреалом», получив болезненный удар. Защитника унесли с поля на носилках. Как уже сообщили источники из Испании, в «Реале» опасаются, что Карвахаль выбыл из строя до конца сезона из-за серьёзной травмы колена.

«Честно говоря, мы очень обеспокоены, – комментирует произошедшее Бутрагеньо. – Мы видели, что произошло, как больно было Дани. Нужно подождать, что скажут врачи, но ситуация не кажется благоприятной», – приводит Madrid Xtra заявление директора «Реала».