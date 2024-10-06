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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о замене Карвахалю в случае серьёзной травмы

06 Октября 2024 • 00:51 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Вильярреал

Мадридский «Реал» может надолго остаться без правого защитника Даниэля Карвахаля.

Испанец травмировал колено в матче с «Вильярреалом» – он смог покинуть поле только на носилках. Главный тренер Карло Анчелотти признал, что проблема серьёзна, но не стал рассуждать о поиске замены Карвахалю на трансферном рынке.

«Новый правый защитник в случае серьёзной травмы Карвахаля? У нас есть Васкес, который вселяет уверенность. Во время паузы [на матчи сборных] у нас будет время обсудить ситуацию. Рынок закрыт, вариантов не так много. Посмотрим», – приводит журналист Марио Кортехана ответ наставника «сливочных».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль Лукас Васкес ещё теги

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