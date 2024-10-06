Анчелотти прокомментировал травму Карвахаля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травме Даниэля Карвахаля.

Правый защитник повредил колено в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0), столкнувшись с Йереми Пино. 32-летний игрок покинул поле на носилках.

Рулевой «сливочных» подтвердил, что проблема выглядит очень серьёзно: «Карвахаль получил серьёзную травму. Нам очень жаль. Врач сказал мне, что он травмировал колено. Мы ещё не знаем, что именно произошло. Скоро он пройдёт дополнительные обследования», – цитирует Madrid Xtra итальянского наставника.

Даниэль Карвахаль провёл 11 матчей за «Реал» в текущем сезоне, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.