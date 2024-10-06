Вальверде – о победе «Реала»: «Результат сейчас не так важен, мы беспокоимся за Карвахаля»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопросы журналистов после матча с «Вильярреалом» (2:0).

Уругваец поучаствовал в обоих забитых мячах своей команды, сначала поразив ворота самостоятельно, а затем ассистировав Винисиусу Жуниору. Победа «сливочных» была омрачена эпизодом, произошедшим в концовке: Даниэль Карвахаль покинул поле на носилках после столкновения с Йереми Пино. 32-летний испанец корчился от боли и не смог сдержать слёзы.

«Достойная игра. Мы были не слишком хороши и не слишком плохи – просто сделали достаточно для победы. Но результат сейчас не так важен. Мы очень беспокоимся за Карвахаля», – приводит Madrid Universal слова Вальверде, признанного лучшим игроком встречи.