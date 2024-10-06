«Реал» может надолго потерять Карвахаля – игрок покинул поле на носилках

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче с «Вильярреалом».

32-летний футболист столкнулся с Йереми Пино в концовке встречи, когда у «сливочных» уже не оставалось замен. Ветерану «Реала» пришлось покинуть поле на носилках. Пока неясно, насколько серьёзна травма, но уже сейчас очевидно, что игрок может надолго угодить в лазарет.

Чуть раньше повреждение плеча получил форвард Винисиус Жуниор – его заменил Арда Гюлер.

Поединок «Реала» с «Вильярреалом» завершился победой хозяев поля со счётом 2:0. Голами отметились Федерико Вальверде и всё тот же Винисиус.