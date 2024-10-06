«Реал» уверенно остановил конкурентов из «Вильярреала»

«Вильярреал» очень хорошо начал сезон и претендовал на то, чтобы потеснить «Реал» со второго места. Тем не менее, в игре с мадридцами особо ничего не получилось сделать.

На 14-й минуте Лука Модрич с углового низом покатил мяч в центральную зону, Федерико Вальверде получил снаряд и пальнул с 23 метров, а тот после рикошета от защитника прилетел в дальний угол - 1:0. В конце тайма Винисиус исполнил отличный пас на ход Килиану Мбаппе, тот выскочил на рандеву с голкипером, а тот, растянувшись в шпагате, спас свои ворота.

Падение Тьерно Барри в штрафной площади обернулось пенальти, который тут же был отменен из-за офсайда у форварда гостей. На 73-й минуте Винисиус получил мяч перед штрафной соперника и метров с 23 нанес неотразимый удар в правый угол с небольшим касанием штанги - 2:0. Ильяс Ахомаш вошел в штрафную с правого края и покатил под удар Барри, который с шести метров пробил мимо ближнего угла.

«Реал» настиг «Барселону» на первом месте в таблице, проведя на один матч больше. Соперник - третий и в четырех очках позади.