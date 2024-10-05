Винисиус заменён из-за повреждения вскоре после забитого гола

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вынужденно покинул поле в матче с «Вильярреалом».

На 73-й минуте бразилец отметился забитым мячом, установив на табло счёт 2:0 в пользу «сливочных», а уже на 79-й был заменён из-за проблем с плечом. Место 24-летнего игрока занял Арда Гюлер.

После замены Винисиус отправился в подтрибунное помещение вместе с физиотерапевтом, держась за повреждённое плечо.

В активе форварда четыре гола и семь результативных передач в 12 поединках за команду Карло Анчелотти в текущем сезоне.

Следующая игра «Реала» состоится уже 19 октября, после перерыва на матчи сборных. Соперником будет «Сельта».