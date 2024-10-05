Флик ответил на вопрос о недовольстве Левандовски и Ямаля заменами

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает о Роберте Левандовски и Ламине Ямале.

Немецкий специалист заменил обоих игроков на 75-й минуте недавнего матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (5:0). К тому моменту каталонцы уже вели со счётом 4:0, однако лидеры атаки команды остались недовольны тем, что им не дали доиграть до конца.

«Недовольство заменами? Это было необходимо. Левандовски и Ямаль должны были принять моё решение, и они его приняли. Они настроены позитивно – завтра они продемонстрируют это на поле», – заявил Флик на пресс-конференции в преддверии поединка Ла Лиги с «Алавесом».