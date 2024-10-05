Флик поделился ожиданиями от ближайшего матча «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик побеседовал с представителями СМИ в преддверии матча Ла Лиги против «Алавеса».

Выездная для «сине-гранатовых» встреча состоится в воскресенье, начало – в 17:15 по московскому времени.

«Завтра мы должны победить – я не вижу другого сценария. Наша цель – набрать три очка перед международным перерывом. Мы должны действовать интенсивно с самого начала игры. Важно не допускать столько ошибок, как на прошлой неделе [в матче с «Осасуной»]. Мы должны создавать моменты и много владеть мячом», – передаёт Barca Universal комментарии Флика.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 21 набранным очком после восьми проведённых поединков.