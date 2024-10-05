Флик оценил форму Щесны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние недавно прибывшего в команду голкипера Войцеха Щесны.

34-летний поляк был подписан на этой неделе в качестве свободного агента. Каталонский клуб убедил экс-вратаря «Ювентуса» возобновить карьеру, чтобы восполнить потерю Марка-Андре тер Штегена, надолго выбывшего из-за травмы.

«Щесны находится в отличной форме, нам очень поможет его опыт. Он будет готов играть после перерыва на матчи сборных.

Мы рады, что у нас есть Иньяки Пенья. Думаю, присутствие Щесны будет для него полезно», – передаёт Barca Universal высказывания Флика в преддверии поединка Ла Лиги с «Алавесом», который состоится в воскресенье.