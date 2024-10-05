«Сельта» вдевятером отстояла победный счёт в игре с «Лас-Пальмасом»

В матче девятого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» - «Сельта» гости активно собирали желтые карточки, из-за чего в итоге пострадали.
На 17-й минуте «Сельта» отправил мяч в сетку, но гол Виллиота Сведберга не засчитали, так как Борха Иглесиас был в офсайде. Иглесиас вскоре забил по всем правилам - 0:1.
На 54-й и 56-й минутах Илайш Мориба и Яго Аспас получили вторые желтые карточки - 11 на 9. В компенсированное время Хайме Мата наносил удар головой и попал в штангу.
Гости выстояли и переместились на восьмое место в таблице, «Лас-Пальмас» - последний.
Протокол игры
|28'Иглесиас Борха (0:1)
Хоркаш Динко•Росада Виктор•Суарес Алехандро74' (Кампанья Хосе (74') • 82'Херцог Хуанма•Муньос Алекс58' (Фустер Мануэль (58') •Муньос Хави58' (Бенито Рамирес (58') •Эссугу Дариу•Янузай Аднан•Силва Фабио 45'67' (Кардона Марк (67') •Молейро Альберто•Макбарни Оливер67' (Мата Хайме (67') 70'
Гуаита Висенте•Манкильо Хави 42'61' (Родригес Хави (61') •Старфельт Карл•Алонсо Маркос•Мингеса Оскар 55'90' (Домингес Карлос (90') •Альварес Уго79' (Серви Франко (79') •Пейнадо Франсиско• 32'Илайш Мориба 52'• 54'Аспас Яго 55'• 56'Сведберг Виллиот62' (Дуран Пабло (62') •Иглесиас Борха62' (Дувикас Анастасиос (62') 75'
05 октября. Стадион "Гран Канария".
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