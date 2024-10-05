«Сельта» вдевятером отстояла победный счёт в игре с «Лас-Пальмасом»

В матче девятого тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» - «Сельта» гости активно собирали желтые карточки, из-за чего в итоге пострадали.

На 17-й минуте «Сельта» отправил мяч в сетку, но гол Виллиота Сведберга не засчитали, так как Борха Иглесиас был в офсайде. Иглесиас вскоре забил по всем правилам - 0:1.

На 54-й и 56-й минутах Илайш Мориба и Яго Аспас получили вторые желтые карточки - 11 на 9. В компенсированное время Хайме Мата наносил удар головой и попал в штангу.

Гости выстояли и переместились на восьмое место в таблице, «Лас-Пальмас» - последний.