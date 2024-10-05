«Райо Вальекано» пропустил первым, но переиграл «Вальядолид»

В девятом туре Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано».
Гости выглядели поинтереснее в этом поединке и пытались вырвать победу. Что касается моментов, их было не много. В первом тайме Хуан Латаса претендовал на 11-метровый, но судья посчитал, что фола не было.
После перерыва стороны обменялись голевыми ударами Селима Амалла и Хорхе де Фрутоса. Он же оформил дубль на 80-й минуте - 1:2.
Гости вышли на восьмое место с 13 очками, противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Амалла Селим51'
|57'Де Фрутос Хорхе (1:1)
|80'Де Фрутос Хорхе (1:2)
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Ба Джума•Торрес Давид• 62'Роза Лукас• 49'Мартин Марио•Кёмерт Эрай 20'46' (Андре Маркос (46') •Амалла Селим84' (Санчес Иван (84') •Дьедью Амат68' (Тухами Ануар (68') •Латаса Хуан 32'46' (Юрич Станко (46') •Мачис Дарвин46' (Моро Рауль (46')
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Балью Иван•Де Фрутос Хорхе•Лопес Унаи 82'83' (Сисс Пате (83') •Валентин Оскар63' (Гумбау Херард (63') •Эмбарба Адриан63' (Гарсия Альваро Ривера (63') •Камелло Серхио77' (Гвардиола Серхи (77') •Паласон Иси77' (Родригес Хамес (77')
05 октября. Стадион "Хосе Сорилья".
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