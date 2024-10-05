«Райо Вальекано» пропустил первым, но переиграл «Вальядолид»

В девятом туре Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Райо Вальекано».

Гости выглядели поинтереснее в этом поединке и пытались вырвать победу. Что касается моментов, их было не много. В первом тайме Хуан Латаса претендовал на 11-метровый, но судья посчитал, что фола не было.

После перерыва стороны обменялись голевыми ударами Селима Амалла и Хорхе де Фрутоса. Он же оформил дубль на 80-й минуте - 1:2.

Гости вышли на восьмое место с 13 очками, противник - предпоследний.