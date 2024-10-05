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«Барселона» пригласит Месси

05 Октября 2024 • 20:25 Комментировать

Легенда «Барселоны» Лионель Месси может приехать в расположение родного клуба. Правда, речь идёт не о возвращении в качестве футболиста. «Барселона» планирует пригласить Месси на специальное мероприятие, посвящённое 125-летию клуба. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

«Сине-гранатовые» планируют пригласить не только Месси, ныне выступающего за «Интер Майами», но и других бывших известных футболистов. Мероприятие пройдёт 29 ноября.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Каталонский клуб тогда не смог предложить звёздному аргентинцу новое трудовое соглашение из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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