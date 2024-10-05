Лунин и Мбаппе – в основе «Реала» на матч Ла Лиги

В субботу вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти решил включить в стартовый состав таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Модрич, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Мбаппе, Винисиус.

Отметим, что нападающий Килиан Мбаппе выйдет на футбольное поле с первых минут. Ранее форвард не был вызван в сборную Франции. Дидье Дешам говорил, что Мбаппе нужно время на восстановление.

Матч «Реал» - «Вильярреал» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале»