«Хетафе» с «Осасуной» обменялись голами

В девятом туре чемпионата Испании «Хетафе» с «Осасуной» не поразили болельщиков роскошными комбинациями и игрой «от ножа», моментов было не так много.
На 21-й минуте аут у хозяев, навес Алекса Солы, а Бертуг Йылдырым здорово пробил головой и открыл счет. Сола мог увеличить отрыв своей команды, но его удар красиво потащил голкипер. На 60-й минуте Анте Будимир восстановил паритет на табло.
По итогам игры «Хетафе» расположился в двух очках над зоной вылета, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Йылдырым Бертуг21'
|60'Будимир Анте (1:1)
Сория Давид•Дьене Даконам 42'46' (Майораль Борха (46') •Беррокаль Хуан83' (Аберден Набиль (83') •Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес•Арамбарри Мауро•Милья Луис•Сола Алекс74' (Риско Альберто (74') •Уче Крисантус74' (Родригес Альваро (74') •Йылдырым Бертуг 43'46' (Иглесиас Хуан (46')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро• 87'Бойомо Флавьян• 53'Бретонес Абель•Ибаньес Пабло•Торро Лукас 34'59' (Монкайола Хон (59') • 76'Орос Аймар79' (Гомес Мойсес (79') •Гарсия Рубен58' (Гарсия Рауль (58') •Будимир Анте•Сарагоса Брайан79' (Пенья Рубен (79')
05 октября. Стадион "Колизеум".
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