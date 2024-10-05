«Хетафе» с «Осасуной» обменялись голами

В девятом туре чемпионата Испании «Хетафе» с «Осасуной» не поразили болельщиков роскошными комбинациями и игрой «от ножа», моментов было не так много.

На 21-й минуте аут у хозяев, навес Алекса Солы, а Бертуг Йылдырым здорово пробил головой и открыл счет. Сола мог увеличить отрыв своей команды, но его удар красиво потащил голкипер. На 60-й минуте Анте Будимир восстановил паритет на табло.

По итогам игры «Хетафе» расположился в двух очках над зоной вылета, соперник - пятый.