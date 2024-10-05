Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале»

Дидье Дешам не стал вызывать Килиана Мбаппе в сборную Франции на октябрьский сбор. Тренер говорил, что Мбаппе нужно время для полного восстановления после проблем со здоровьем. Тем не менее, Килиан попал в заявку «Реала» на матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Этот факт удивил Дешама, пишет AS.

Ранее Мбаппе вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Лилля», но ощущения не были положительными. Казалось, что французу нужно дополнительное восстановление, однако он всё же попал в заявку на матч и может выйти на поле. Тренер штаб сборной Франции во главе с Дешамом дезориентирован.