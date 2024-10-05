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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» вышел из пике, одолев «Мальорку»

05 Октября 2024 • 17:02 Комментировать
Эспаньол
2:1
Мальорка

В девятом туре Ла Лиги попавший в серию поражений «Эспаньол» принимал «Мальорку», которая после трёх побед кряду претендовала даже на место в тройке. Каталонцы выглядели активнее впереди и быстро повели в счете - на восьмой минуте Мараш Кумбулла из команды Эспаньол с близкого расстояния головой расстрелял ворота после успешной доставки мяча от Жофре Каррераса.

Сразу после перерыва Каррерас забил еще один гол, правой ногой нанеся удар из-за пределов штрафной - 2:0. Интрига вернулась на 68-й минуте с попыткой от Антонио Раильо.

2:1, «Эспаньол» с 10 очками делит девятое место, соперник (14) - пятый.

Протокол игры  
Эспаньол2:1Мальорка
(1:0) Кумбулла Мараш18'  
(2:0) Каррерас Жофре47'  
  68'Раильо Антонио (2:1)
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарСерхи ГомесКумбулла МарашРомеро КарлосГрагера ХосеЛосано Поль 75' (Хеддира Валид ( 75') Каррерас Жофре 83' (Калеро Фернандо ( 83') Крал АлексКардона Ирвин 55' (Милья Пере ( 55'  67') Велиз Алехо 83' (Рока Антонио ( 83')
Запасные: Фортуньо АнхельАгуадо АльвароПачеко ФернандоБауза РафельЮнювар НаджиОливан БрианТехеро АльвароСанчес Сальвадор
Грейф ДоминикМаффео ПаблоРаильо АнтониоКопете ХосеМохика Хоан  58' 61' (Лато Тони ( 61') Наварро Роберто 61' (Фернандес Валери ( 61') Маскарель Омар  78' 80' (Ману Морланес ( 80') Саму Кошта  63'Дардер Серхи 61' (Пратс Абдон ( 61'  90') Родригес Даниэль I 61' (Шикинью ( 61'  65') Ларин Кайл
Запасные: Морей МатеуЛуна ДаниэльВальент МартинРикельме ЛеонардоMarc HidalgoСанчес АнтониоКуэльяр Иван
05 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Эспаньол

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Интересный прогноз и ставка на матч Эспаньол – Мальорка чемпионата Испании – 5 октября 2024
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