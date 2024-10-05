«Эспаньол» вышел из пике, одолев «Мальорку»

В девятом туре Ла Лиги попавший в серию поражений «Эспаньол» принимал «Мальорку», которая после трёх побед кряду претендовала даже на место в тройке. Каталонцы выглядели активнее впереди и быстро повели в счете - на восьмой минуте Мараш Кумбулла из команды Эспаньол с близкого расстояния головой расстрелял ворота после успешной доставки мяча от Жофре Каррераса.
Сразу после перерыва Каррерас забил еще один гол, правой ногой нанеся удар из-за пределов штрафной - 2:0. Интрига вернулась на 68-й минуте с попыткой от Антонио Раильо.
2:1, «Эспаньол» с 10 очками делит девятое место, соперник (14) - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Кумбулла Мараш18'
|(2:0) Каррерас Жофре47'
|68'Раильо Антонио (2:1)
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Серхи Гомес•Кумбулла Мараш•Ромеро Карлос•Грагера Хосе•Лосано Поль75' (Хеддира Валид (75') •Каррерас Жофре83' (Калеро Фернандо (83') •Крал Алекс•Кардона Ирвин55' (Милья Пере (55') • 67'Велиз Алехо83' (Рока Антонио (83')
Грейф Доминик•Маффео Пабло•Раильо Антонио•Копете Хосе•Мохика Хоан 58'61' (Лато Тони (61') •Наварро Роберто61' (Фернандес Валери (61') •Маскарель Омар 78'80' (Ману Морланес (80') •Саму Кошта• 63'Дардер Серхи61' (Пратс Абдон (61') • 90'Родригес Даниэль I61' (Шикинью (61') • 65'Ларин Кайл
05 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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