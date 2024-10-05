«Эспаньол» вышел из пике, одолев «Мальорку»

В девятом туре Ла Лиги попавший в серию поражений «Эспаньол» принимал «Мальорку», которая после трёх побед кряду претендовала даже на место в тройке. Каталонцы выглядели активнее впереди и быстро повели в счете - на восьмой минуте Мараш Кумбулла из команды Эспаньол с близкого расстояния головой расстрелял ворота после успешной доставки мяча от Жофре Каррераса.

Сразу после перерыва Каррерас забил еще один гол, правой ногой нанеся удар из-за пределов штрафной - 2:0. Интрига вернулась на 68-й минуте с попыткой от Антонио Раильо.

2:1, «Эспаньол» с 10 очками делит девятое место, соперник (14) - пятый.