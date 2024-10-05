Щесны снимает стресс курением

Новичок «Барселоны» Войцех Щесны иногда курит сигареты. Таким образом польский футболист снимает стресс, говорится в материале Mundo Deportivo. При этом ранее Щесны курил постоянно и как-то даже получил штраф в «Арсенале» от Арсена Венгера. Очевидно, футболиста не пугал тот факт, что курение вредит здоровью.

Напомним, что «Барселоне» пришлось подписать Щесны из-за серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена. Основной голкипер «сине-гранатовые» повредил колено и больше не сыграет в сезоне 2024/2025.

В воскресенье, 6 октября, «Барселона» проведёт матч чемпионата Испании против «Алавеса». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.