Прогноз на матч «Алавес» - «Барселона» от Семшова

В матче девятого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встретится с «Алавесом». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Игорь Семшов.
«Каталонцы почти всегда успешно играют против этого соперника. С 2018 года восемь побед в десяти матчах. Выиграет «Барселона» и на этот раз. С разницей в один-два мяча», - приводятся слова Семшова на страницах «Всепроспорт».
Матч «Алавеса» против «Барселоны» состоится в воскресенье, 6 октября, начало запланировано в 17:15 по московскому времени. По итогам восьми туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают первое место в таблице, а соперник – десятое.
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