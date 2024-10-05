«Реал» – «Вильярреал»: Мбаппе попадёт в стартовые состав или нет на центральный матч тура Ла Лиги

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграет с «Вильярреалом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Реал»: Лунин (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Эндрик, Родриго.

«Вильярреал»: Конде (вр), Кардона, Логан Коста, Байи, Фемения, Баэна, Комесанья, Парехо, Ахомаш, Барри, Николя Пепе.

Главный вопрос – выйдет ли в стартовом составе «Реала» нападающий Килиан Мбаппе. Изначально сообщалось, что он будет отсутствовать из-за травмы до середины октября, однако реальность оказалась иной.

Анчелотти выпустил Мбаппе на замену в проигранном матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1). Килиан в ту игру вошёл неудачно – не нанёс ни одного удара по воротам за 30+ минут, отведённые ему на поле.

Предположим, что во встрече с «Вильярреалом» Мбаппе снова останется в запасе, а на замену выйдет, если опять нужно будет спасать матч или если Анчелотти в любом случае решит ему дать какую-то игровую практику.

Ожидается, что примут участие в предстоящем матче футболисты «сливочных» Милитао и Родриго, которые были под вопросом. А Дани Себальос должен вернуться в игру после октябрьских матчей сборных.

Для Карло Анчелотти недоступны защитник Давид Алаба, полузащитник Браим Диас. Наверняка не сыграет с «Вильяррелом» вратарь Тибо Куртуа, получивший травму в мадридском дерби против «Атлетико» (1:1).

Что касается «Вильярреала», то он в прошлом туре Ла Лиги победил «Лас-Пальмас» (3:1). В турнирной таблице «жёлтая субмарина» отстаёт от идущего вторым мадридского «Реала» на одно очко.

У «Вильярреала» травмированы Денис Суарес, Херард Морено, Альфонсо Педраса, Вилли Камбвала. Под вопросом участие в игре с «галактикос» Айосе Переса и Хуана Фойта.

Матч «Реал» – «Вильярреал» состоится сегодня, 5 октября, на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

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Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов