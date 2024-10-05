Мостовой назвал точный счёт матча «Алавес» - «Барселона»

Бывший футболист московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой поделился мыслями касательно предстоящего поединка между «Алавесом» и каталонской «Барселоной» в рамках девятого тура чемпионата Испании.
«Второй раз потерпеть неудачу каталонцы себе не могут позволить. Хотя и на разгромную победу «Барсы» я бы не стал ставить. Мой выбор пари тут - 1:2», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».
Матч «Алавес» - «Барселона» состоится в воскресенье, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают десятое место в таблице, а гости – первое.
Бан пользователя