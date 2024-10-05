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Чемпионат Испании. Ла Лига

Семшов рассказал, как завершится матч «Реал» - «Вильярреал»

05 Октября 2024 • 09:58 Комментировать

В матче чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе встретится с «Вильярреалом». Об этом противостоянии поделился мнением бывший футболист сборной России Игорь Семшов.

«Реал» фаворит и просто не может сейчас проиграть, но и гости будут биться до конца. «Вильярреал» сейчас свежее и не проиграет. Команды сыграют вничью», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Реал» - «Вильярреал» пройдет на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 5 октября, начало – 22:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «сливочные» занимают второе место в таблице, а гости располагаются на третьей строчке.

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