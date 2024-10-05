Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Вильярреал»

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал комментарий касательно предстоящего поединка между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом» в рамках очередного тура Ла Лиги.

«После неудачи в ЛЧ «Реал» должен разозлиться. К тому же, «Барселона» в прошлом туре впервые потеряла очки в Примере. Поставлю на счет 2:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч между «сливочными» и «жёлтой субмариной» состоится в субботу, 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. По итогам восьми туров Ла Лиги «Реал» занимает второе место в таблице, а «Вильярреал» - третье.