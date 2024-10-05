Бывший нападающий «Реала» продолжит карьеру в Малайзии

Испанский форвард Хесе Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», продолжит карьеру в чемпионате Малайзии.

Согласно сведениям газеты Marca, 31-летний футболист присоединится к клубу «Джохор Дарул Такзим». Представители команды сделали предложение свободному агенту, на которое он ответил согласием. Хесе с января находится без работы.

Последним клубом Родригеса была бразильская «Коритиба». Нападающий сыграл шесть поединков в чемпионате Бразилии, записав на свой счет один забитый мяч. Ранее в карьере испанского форварда были «Реал», «ПСЖ», «Лас-Пальмас», «Бетис», «Сампдория» и другие клубы.