«Барселона» хочет отправить Фати в аренду, но есть проблема

Каталонская «Барселона» хочет отправить в аренду форварда Ансу Фати для получения большего количества игровой практики. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» смогут совершить сделку только в том случае, если она будет соответствовать финансовому регламенту Ла Лиги. Боссы клуба решили дождаться ноября, после чего примут финальное решение по данному вопросу. Сам Фати недоволен своим положением в команде и хочет играть больше.

В сезоне-2024/2025 нападающий поучаствовал всего в двух матчах за «Барселону», не отметившись голевыми действиями. Срок трудового договора между Ансу и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года.