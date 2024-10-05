Кроос: «Индивидуальные награды не нужны в футболе»

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос, объявивший о завершении карьеры минувшим летом, высказал мнение об индивидуальных наградах в футболе.

«Я считаю, что индивидуальные призы не нужны в футболе. Без всей команды один отдельный игрок – никто», - передает слова немца AS.

Напомним, что Кроос сообщил о завершении карьеры после неудачи сборной Германии в рамках четвертьфинала домашнего чемпионата Европы - 2024.

За «королевский» клуб Тони выступал на протяжении десяти лет. Вместе со «сливочными» полузащитник шесть раз становился победителем Лиги чемпионов. В общей сложности он выиграл 33 трофея за карьеру.