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Кроос: «Индивидуальные награды не нужны в футболе»

05 Октября 2024 • 07:26 Комментировать (1)

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос, объявивший о завершении карьеры минувшим летом, высказал мнение об индивидуальных наградах в футболе.

«Я считаю, что индивидуальные призы не нужны в футболе. Без всей команды один отдельный игрок – никто», - передает слова немца AS.

Напомним, что Кроос сообщил о завершении карьеры после неудачи сборной Германии в рамках четвертьфинала домашнего чемпионата Европы - 2024.

За «королевский» клуб Тони выступал на протяжении десяти лет. Вместе со «сливочными» полузащитник шесть раз становился победителем Лиги чемпионов. В общей сложности он выиграл 33 трофея за карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
05 Октября 2024 в 08:55
КРиро пожалуй не согласится ))
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