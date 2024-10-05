В «Барселоне» определились с будущим Феррана Торреса

Вингер Ферран Торрес – один из игроков «Барселоны», которых постоянно связывают с уходом из клуба.

Недавно в прессе появилась информация о возможном переходе испанца в «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Согласно данным Diario Sport, продажа Торреса в январе – крайне маловероятный сценарий, поскольку в «Барселоне» не хотят терять игрока по ходу сезона. Кроме того, сам Ферран по-прежнему не собирается никуда уходить.

В активе Торреса один забитый гол и два результативных паса в девяти матчах за команду Ханса-Дитера Флика в текущей кампании. Стоимость 24-летнего футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.