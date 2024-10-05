Гави сможет вернуться на поле в октябре

Полузащитник «Барселоны» Гави может сыграть свой первый матч после травмы уже в текущем месяце.

Футболист выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки, полученного в ноябре прошлого года в поединке отбора на Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. В сентябре хавбек возобновил тренировки в общей группе, а уже в скором времени сможет принять участие в матче. Как информирует журналист Луис Рохо, 21-летний игрок, как ожидается, будет готов выйти на поле до конца текущего месяца.

В воскресенье команда Ханса-Дитера Флика сыграет против «Алавеса». После международного перерыва «сине-гранатовым» предстоит встретиться с «Севильей» (20 октября), «Баварией» (23 октября) и мадридским «Реалом» (26 октября).