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Флик – четвёртый в рейтинге лучших тренеров «Барселоны» в 21 веке после первых десяти матчей

05 Октября 2024 • 04:31 Комментировать
Алавес
...
Барселона
1 5.70 X 4.50 2 1.55
06.10 17:15

Ханс-Дитер Флик показал четвёртый результат среди современных тренеров «Барселоны» в десяти стартовых матчах.

Под руководством немецкого специалиста «сине-гранатовые» выиграли восемь матчей, потерпев при этом два поражения. Как отмечает Mundo Deportivo, это четвёртый показатель с начала 21 века наряду с Эрнесто Вальверде. Лидером рейтинга остаётся Тито Виланова (девять побед и одно поражение), второй – Тата Мартино (восемь побед и две ничьи), третий – Луис Энрике (восемь побед, одна ничья и одно поражение).

Стоит отметить, что Хосеп Гвардиола – лишь шестой в списке. При нём «Барселона» стартовала с семи побед, одного ничейного исхода и двух поражений.

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