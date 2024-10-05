Флик – четвёртый в рейтинге лучших тренеров «Барселоны» в 21 веке после первых десяти матчей

Ханс-Дитер Флик показал четвёртый результат среди современных тренеров «Барселоны» в десяти стартовых матчах.

Под руководством немецкого специалиста «сине-гранатовые» выиграли восемь матчей, потерпев при этом два поражения. Как отмечает Mundo Deportivo, это четвёртый показатель с начала 21 века наряду с Эрнесто Вальверде. Лидером рейтинга остаётся Тито Виланова (девять побед и одно поражение), второй – Тата Мартино (восемь побед и две ничьи), третий – Луис Энрике (восемь побед, одна ничья и одно поражение).

Стоит отметить, что Хосеп Гвардиола – лишь шестой в списке. При нём «Барселона» стартовала с семи побед, одного ничейного исхода и двух поражений.