Анчелотти планирует выпустить Гюлера в основе в предстоящем матче «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может получить возможность проявить себя на поле с первых минут.

19-летний игрок принял участие в девяти матчах «сливочных» в текущей кампании, но только трижды выходил в стартовом составе. По сведениям Relevo, Гюлер с очень высокой долей вероятности сыграет в основе в предстоящей встрече Ла Лиги с «Вильяррелом», которая состоится в субботу в 22:00 по московскому времени.

Арда Гюлер пока не отмечался результативными действиями в нынешнем сезоне.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании после восьми туров, на три очка отставая от лидирующей «Барселоны».