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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти планирует выпустить Гюлера в основе в предстоящем матче «Реала»

05 Октября 2024 • 01:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.27 X 6.70 2 10.00
Через 20 ч. 13 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может получить возможность проявить себя на поле с первых минут.

19-летний игрок принял участие в девяти матчах «сливочных» в текущей кампании, но только трижды выходил в стартовом составе. По сведениям Relevo, Гюлер с очень высокой долей вероятности сыграет в основе в предстоящей встрече Ла Лиги с «Вильяррелом», которая состоится в субботу в 22:00 по московскому времени.

Арда Гюлер пока не отмечался результативными действиями в нынешнем сезоне.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании после восьми туров, на три очка отставая от лидирующей «Барселоны».

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