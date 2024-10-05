В «Барселоне» определились с планами по будущему Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски показывает убедительную игру на старте сезона.

36-летний футболист отметился девятью голами и двумя результативными передачами в десяти матчах текущей кампании. Судя по всему, в каталонском клубе решили, что поляк способен ещё долго показывать игру высокого уровня, поэтому приобретение нового основного форварда в следующем году не планируется, докладывает Sport. В «Барселоне» готовы сделать ставку на Роберта и в следующем сезоне.

Контракт Левандовски рассчитан до середины 2026 года. За «сине-гранатовых» игрок выступает с момента перехода из «Баварии» летом 2022 года.