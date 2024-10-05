«Леганес» и «Валенсия» не порадовали голами

Плохо стартовавшие «Леганес» и «Валенсия» сыграли всухую в стартовом матче девятого тура. При суммарно одном попадании в створ на две команды это было ожидаемо.

В первом тайме единственный момент - Пепелу исполнил угловой к 11-метровой отметке, последовал вроде неопасный удар по воротам, но голкипер отбил мяч перед собой, а добивание из-за пределов штрафной площади у команды хозяев оказалось выше створа.

В середине второй половины Хуан Круз прострелил справа от лицевой линии, а Мигель де ла Фуэнте умудрился ковырнуть мяч левее створа. Тут же Пепелу пробивал по чужим воротам - удар выше створа из левой части чужой штрафной площадки. В концовке доставка пошла справа почти от лицевой от Диего Лопеса, а Даниэль Гомес на опережении с подступов к вратарской влёт пальнул мимо створа. Роберто Лопес слева отдал поперечный пас в центр Оскару Родригесу, который примерно с линии штрафной угодил в правую боковую стойку.

0:0, у «Леганеса» восемь очков и 14-е место, соперник (6) - третий с конца.