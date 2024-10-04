Молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком прошедшего сентября в испанской Ла Лиге. В числе его конкурентов были форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, вингер «Атлетика» Иньяки Уильямс и хавбек «Бетиса» Джованни ло Чельсо.

В прошедшем месяце Ямаль в трёх матчах за «Барсу» оформил три гола в ворота соперников и одну голевую передачу. «Сине-гранатовые» по итогу прошедших восьми туров испанского первенства идут на лидирующей строчке с 21 баллом. У клуба семь побед и одно поражение. Поджимает «Реал» с 18 очками в активе.

В выходные «Барселона» сыграет с «Алавесом» в гостях в девятом туре.