Ближайший матч может стать для Парехо 200-м за «Вильярреал»

Опытнейший центральный полузащитник Даниэль Парехо может провести уже свой 200-й матч за «Вильярреал».
Кроме того, как отмечает издание, футболист сыграл уже 498 матчей в Ла Лиге. Больше всех игр в главном дивизионе Испании провели известный в прошлом голкипер Андони Субисаррета и легендарный вингер «Бетиса» Хоакин Санчес. Стоит отметить, что Хоакин закончил карьеру в 41 год, а Парехо на данный момент 35 лет.На два матча его обгоняет Антуан Гризманн, который к тому же младше на два года (у него их ровно 500).
Ранее мы опубликовали заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом».
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