Ближайший матч может стать для Парехо 200-м за «Вильярреал»

Опытнейший центральный полузащитник Даниэль Парехо может провести уже свой 200-й матч за «Вильярреал».

По информации Mundo Deportivo, эта отметка покорится футболисту уже в ближайшей игре. С большой вероятностью полузащитник появится на поле в матче против «Реала». На данный момент он провёл 199 встреч. Кстати, Парехо является воспитанником «королевского» клуба, но за основную команду провёл всего пять матчей.

Кроме того, как отмечает издание, футболист сыграл уже 498 матчей в Ла Лиге. Больше всех игр в главном дивизионе Испании провели известный в прошлом голкипер Андони Субисаррета и легендарный вингер «Бетиса» Хоакин Санчес. Стоит отметить, что Хоакин закончил карьеру в 41 год, а Парехо на данный момент 35 лет.

На два матча его обгоняет Антуан Гризманн, который к тому же младше на два года (у него их ровно 500).

Ранее мы опубликовали заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом».