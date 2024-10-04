Анчелотти объяснил, почему Гюлер играет не так часто

Молодой вингер «Реала» Арда Гюлер (19 лет) в этом сезоне стал играть чаще, но, по мнению болельщиков, недостаточно.

Некоторые представители СМИ также критикуют наставника «сливочных» Карло Анчелотти за то, что тот не доверяет молодому игроку.

Несмотря на эти разговоры, итальянский специалист в своих взглядах был непреклонен. Анчелотти напомнил всем, за какой клуб выступает турецкий футболист.

«Арда Гюлер? Он играет более важную роль, чем в прошлом сезоне. В команде высокая конкуренция, и найти место в основном составе непросто», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В прошедшем матче Лиги чемпионов против «Лилля» Арда вышел на замену и создал несколько голевых моментов. Правда, забить команде не удалось, и «Реал» неожиданно уступил со счетом 0:1.