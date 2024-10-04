Без Куртуа, но с Мбаппе: «Реал» показал заявку на матч

В субботу «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Пресс-служба мадридского клуба опубликовала список игроков, которые готовы выступить против «подводников». Список выглядит так:

Лунин, Фран Гонсалес, Местре – Карвахаль, Милитао, Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Хакобо – Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос – Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик.

Как видим, Килиан Мбаппе попал в заявку. Ранее форвард не получил вызов в сборную Франции, чтобы восстановить здоровье. Также напомним, что вратарь Тибо Куртуа был травмирован в недавнем дерби против «Атлетико».