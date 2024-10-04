Анчелотти ответил, что «Реал» анализировал после поражения

На днях «Реал» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Лиллю» в Лиге чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ответил на вопрос, что команда анализировала после неудачного результата.

«Мы говорили о том, что нам нужно быстрее передавать мяч нападающим, и что нам не хватает интенсивности в обороне. Если будет ещё одно поражение, мы поговорим об этом, но сейчас у нас есть серия из 40 матчей без поражений в чемпионате. Если мы проиграем, будет грустно, но мы будем икать решения», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 5 октября, «Реал» проведёт матч чемпионата Испании против «Вильярреала».