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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, что «Реал» анализировал после поражения

04 Октября 2024 • 16:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.28 X 6.60 2 10.00
05.10 22:00

На днях «Реал» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Лиллю» в Лиге чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ответил на вопрос, что команда анализировала после неудачного результата.

«Мы говорили о том, что нам нужно быстрее передавать мяч нападающим, и что нам не хватает интенсивности в обороне. Если будет ещё одно поражение, мы поговорим об этом, но сейчас у нас есть серия из 40 матчей без поражений в чемпионате. Если мы проиграем, будет грустно, но мы будем икать решения», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 5 октября, «Реал» проведёт матч чемпионата Испании против «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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