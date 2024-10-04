Анчелотти: «Некоторые игроки «Реала» показывают не тот уровень, который могут»

«Реал» готовится к матчу Ла Лиги против «Вильярреала» после поражения от «Лилля» в Лиге чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти на пресс-конференции поговорил о влиянии негативного результата.

«Каждый может думать, что он хочет. Бывают моменты, когда вам нужно восстановить связь, и лучше сделать это как можно скорее. Иногда хорошая серия заставляет вас поверить в то, что вы непобедимы, но потом поражение соединяет вас с реальностью.

Сейчас мы находимся не на своём уровне. Некоторые наши игроки показывают не тот уровень, который могут. Мы далеки от того места, где мы хотим быть. Нам не хватает интенсивности в обороне и атаке.

Поражение – это возможность. Нужно пользоваться этой возможностью и хорошо отреагировать», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.