Анчелотти высказался насчёт отсутствия Мбаппе в сборной Франции

Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на октябрьский сбор. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам сообщил, что нападающему нужно как следует восстановиться, поэтому он не поможет команде в ближайших матчах Лиги наций. Теперь комментарий на этот счёт дал наставник «Реала» Карло Анчелотти.

«У Мбаппе была проблема, которая, кажется, решена. Он тренировался нормально. Я не вмешиваюсь в то, какие решения принимают тренеры сборных. Дешам решил не вызывать его. Я лишь знаю, что медицинская команда «Реала» общается с коллегами из сборной Франции», - сказал Анчелотти журналистам.