Анчелотти оценил нехватку Крооса для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на предположение о том, что команде остро не хватает Тони Крооса в средней линии. Как известно, немецкий полузащитник завершил карьеру минувшим летом.

«Я не думаю, что нам не хватает Крооса. У Модрича есть хороший пас, у Камавинга есть хороший пас, у Вальверде есть хороший пас, у Беллингема есть хороший пас, а Тчуамени имеет фундаментальное значение для нас в оборонительном аспекте», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 5 октября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.