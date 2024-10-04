Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» рассказала о текущем состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, перед стартом сезона 21-летний хавбек перенес операцию после травмы лодыжки.

— Арсен практически полностью восстановился, он активно работает. Ожидается, что он полноценно вернется в общую группу и может попасть в заявку после международной паузы, — заявили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Реал Сосьедада».

Захарян выступает за клуб из Сан-Себастьяна с лета 2023 года. За это время он забил один мяч и сделал две голевые передачи в 40 встречах.