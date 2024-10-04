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В «Реал Сосьедаде» сообщили хорошие новости о Захаряне эксклюзив

04 Октября 2024 • 14:53 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
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06.10 22:00

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» рассказала о текущем состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, перед стартом сезона 21-летний хавбек перенес операцию после травмы лодыжки.

— Арсен практически полностью восстановился, он активно работает. Ожидается, что он полноценно вернется в общую группу и может попасть в заявку после международной паузы, — заявили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Реал Сосьедада».

Захарян выступает за клуб из Сан-Себастьяна с лета 2023 года. За это время он забил один мяч и сделал две голевые передачи в 40 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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