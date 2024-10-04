Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и других клубов РПЛ Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказал свою точку зрения насчёт реализованного потенциала Неймара.

«Я думаю, что он не осуществил свой потенциал на 100%. Он побеждал с молодёжной сборной Бразилией на чемпионате мира, выигрывал Лигу чемпионов, национальные чемпионаты. Но мне кажется, потенциал намного выше, реализовал он себя на 60%, я считаю», - сказал Деменко.

Неймар защищает цвета «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. В начале октября в СМИ появилась информация, что 32-летний Неймар может вернуться в испанскую «Барселону» летом 2025 года.

Неймар может перейти в испанский суперклуб