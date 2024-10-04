«Барселона» подпишет Неймара, если продаст звёздного вингера - названо имя

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в испанский чемпионат. Об этом информируют журналисты портала Todofichajes.
Согласно данным источника, подписать бразильского нападающего может его бывший клуб – каталонская «Барселона». Этот трансфер будет возможен в том случае, если «сине-гранатовых» покинет вингер Рафинья. Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед».
Неймар выступает в Саудовской Аравии. Трудовое соглашение нападающего с «Аль-Хилялем» рассчитано до конца июня 2025 года. Его рыночный ценник составляет 30 миллионов евро.
Напомним, что форвард выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
То он вместо Холланда приходит, хотя в жизни не играл чистой девяткой. То он вместо Рафиньи уже приходит:) Рафинья хоть и послабже технически, но это неутомимый мотор, а Неймарчик уже наверно и забыл как бегать то на поле:)
У Барсы в планах на позицию Неймара только Нико Уильямс. Так что смысла в нём нет никакого. Пускай уж добухивает свой талант у арабов.