«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме - это не Сафонов

Во французском «ПСЖ» подыскивают замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Согласно данным Todofichajes, в сфере интересов чемпиона Франции находится словенский вратарь Ян Облак, правами на которого владеет мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость 31-летнего голкипера оценивается в 28 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Облаком и «матрасниками» рассчитан до конца июня 2028 года.

Напомним, что за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне чемпионата Испании Облак поучаствовал в семи поединках, в которых пропустил четыре мяча.