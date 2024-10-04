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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме - это не Сафонов

04 Октября 2024 • 10:24 Комментировать

Во французском «ПСЖ» подыскивают замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Согласно данным Todofichajes, в сфере интересов чемпиона Франции находится словенский вратарь Ян Облак, правами на которого владеет мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость 31-летнего голкипера оценивается в 28 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Облаком и «матрасниками» рассчитан до конца июня 2028 года.

Напомним, что за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне чемпионата Испании Облак поучаствовал в семи поединках, в которых пропустил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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