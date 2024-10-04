Если Араухо не продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие месяцы, игрока могут продать летом

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо в обозримом будущем может покинуть свою команду. По информации от издания Sport, если уругвайский игрок в ближайшие месяцы не продлит контракт, его с большой долей вероятности могут продать ближайшим летом.

Действующее соглашение Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года. Каталонский клуб не хочет терять центрального защитника бесплатно, но в идеале «сине-гранатовые» хотели бы продлить контракт с Рональдом.

Напомним, Араухо ранее был интересен мюнхенской «Баварии». Немцы могут вернуться за защитником в обозримом будущем.